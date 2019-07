Auf Nachtschicht im Adlergarten

Um 22.30 beginnt die erste Runde.



Di Dominicis läuft mit schnellen Schritten am Aufenthaltsraum vorbei, der im Dunkeln liegt und wo der Wandkalender bereits auf den nächsten Tag gestellt ist:







In jedem Zimmer kontrolliert sie mindestens, ob die Patienten atmen oder etwas auffällig ist. Bei den meisten muss sie Katheterbeutel leeren, Einlagen wechseln oder beim Gang aufs WC behilflich sein. Einige müssen alle zwei Stunden von einer Seite auf die andere verlagert werden, damit keine Wunden entstehen.



Zuerst aber muss sie zu Frau Schulz, die momentan auf der Toilette sitzt. Wir - Fotograf, Journalistin und Kommunikationsbeauftragte der Stadt - müssen draussen warten. Die Türe ist angelehnt, nur Di Dominicis Stimme hört man.



«Frau Schulz, sind Sie schon fertig? Ging es mit Wasserlösen?»

Gemurmel.

«Ich hole Ihnen grad noch das Wägeli.»



In diesem Moment läuft Frau Berger, pinkes, knielanges Nachthemd, mit Schuhen und Windeln aber ohne Hosen ins Zimmer, dass die Frauen teilen. Sie schaut uns ernst an, nickt kurz und geht dann wortlos ins Zimmer. Derweil hilft Di Dominicis Frau Schulz ins Bett. Sie legt ihr die Decke über den Körper, bettet sie, löscht das Licht und wünscht gute Nacht.







Kaum hat sie die Türe zugezogen, klickt der Deckel ihres Desinfektionsmittels, das sie in der rechten Hosentasche trägt. Eine Flasche reicht ihr gerade einmal für zwei Schichten, desinfizieren muss sie ihre Hände nach jedem «Bewohnerwechsel». Wenn Di Dominicis von ihrer Arbeit spricht, benutzt sie Wörter wie «die Bewohner mobilisieren», «die Einlagen sind ausgelastet» oder «die palliative Situation im siebten Stock». Das ist einfacher zu sagen, als dass jemand die Windeln voll hat oder im Sterben liegt. Auch die Vorgabe, mit allen Bewohnern per Sie zu bleiben, ist eine Form von Abgrenzung.



Di Dominicis ist gerne Pflegerin, ihr gefällt das Familiäre im Heim und der Kontakt mit den Patientinnen. «Ich habe aber keinen Lieblingsbewohner, ich mag sie alle», sagt sie und lacht. Dass sie eines Tages in der Pflege arbeiten würde, war früh klar. Ihre Mutter arbeitet seit über 25 Jahren im Adlergarten, unten in der Übergangspflege. «Sie hat mich schon als Kind auf die Wohngruppe mitgenommen.» Über die Probleme im Pflegebereich - Mangel an Fachpersonal, schlechter Lohn, aggressive Bewohner und fordernde Angehörige - möchte sie aber lieber nicht sprechen. Es ist ihr wichtig, die schönen Seiten der Pflege zu betonen: Das Helfen, die Dankbarkeit.