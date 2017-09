Jürg und die Steine

×

Jürg Frei ist einer von vielen Handwerkern in der Neustadtgasse – aber seine Werkstatt ist auf den ersten Blick erkennbar: Der Eingang wird von einer überlebensgrossen Figur eines Fischers geziert. Das Atelier in der am wenigsten bekannten Gasse der Altstadt mietet er seit über 20 Jahren.

